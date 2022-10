Respect pentru haina militară Vremuri de razboi! Razboi in toata regula, la doi pași de țara noastra. Mulți vorbesc despre razboi, mai puțini vorbesc despre soldați, despre militari, despre ostașul de pe front. Despre respectul datorat celor in haina militara. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Rusiei au decis o mobilizare parțiala, iar decretul privind mobilizarea parțiala a fost deja semnat, anunța discursul lui Putin. Liderul de la Kremlin a facut acest anunț in dimineața zilei de 21 septembrie 2022. Președintele Putin a precizat ca decizia de mobilizare parțiala se aplica…

- Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei a raportat ca forțele ucrainene au avariat depozitele de muniții rusești din Sadove (la aproximativ 15 km sud-vest de Snihurivka) și raioanele Mykolaiv și Herson și au lovit centrul de control al vehiculelor aeriene fara pilot (UAV) din Komyshany, la nord-ve

- Fortele Navale Romane au trimis, joi, vasul dragor maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” pentru a neutraliza o mina de razboi care plutea in deriva in apele teritoriale ale Marii Negre, mecanismul exploziv fiind depistat in jurul pranzului, la circa 40 de kilometri distanța de portul Constanța. In…

- Vasile Dincu – ministrul Apararii spune ca au fost incepute doua tipuri de proiecte privind mobilizarea rezerviștilor, iar condițiile de incadrare s-au simplificat. „Am inceput doua tipuri de proiecte. Este clar ca dupa 1 ianuarie 2007 nu s-au mai facut incadrari in Armata, rezerva a inceput sa imbatraneasca,…

- Razboi in Ucraina, ziua 167. Ucrainenii anunța ca marți sunt bombardamente intense de-a lungul liniilor de front, dar și lupte grele in diferite regiuni. Fortele rusesti care ocupa centrala atomica de la Zaporojie au transformat complexul intr-o baza mili

- Lipsa de coerenta in structura de comanda a Rusiei si pierderile continue ale conducerii militare pe campul de lupta complica comanda si controlul si eficacitatea generala a operatiunilor din Ucraina.

- Rusia a inceput sa creeze o forta militara de atac care vizeaza orasul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, si ar putea pregati noi operatiuni ofensive in sudul Ucrainei, indormeaza comandamentul...

- Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu a subliniat ca, „daca și cand” se va intoarce la putere, poziția sa dura fața de Iran va ramane aceeași. Fostul prim-ministru și șef al opoziției, Benjamin Netanyahu, a avut o intalnire mai lunga decat era prevazut cu președintele american Joe Biden. „Este…