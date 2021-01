Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi locuitori din Targu Mures au raspuns initiativei civice "Cuierul gratuit", lansata de Asociatia Divers, Fundatia Transilvana Alpha si de Teatrul National Targu Mures, si au donat sute de articole de imbracaminte si incaltaminte pentru ajutarea familiilor sarace, pe fondul temperaturilor scazute.…

- "Daca ți-e frig, ia o haina de pe cuier. Daca vrei sa ajuți, pune una aici!" cu acest moto pornește din nou acțiunea caritativa Cuierul gratuit. Scopul acestuia este de a oferi imbracaminte calda celor care au nevoie, in special celor care traiesc pe strad/in locuințe improvizate, dar și celor cu venituri…

- De maine, un cuier plin de haine va fi amplasat in Piața Teatrului din Targu Mureș pentru a ajuta persoanele defavorizate sa treaca cu bine de aceasta perioada de vreme geroasa. Potrivit organizatorilor, Asociația Divers, Teatrul Național din Targu Mureș și Fundația Transilvana Alpha, „cuierul" va funcționa,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au depistat doi barbați, pe numele carora erau emise mandate europene de arestare, de catre autoritațile din Germania, pentru savarsirea de infracțiuni contra patrimoniului. Din cercetari a reieșit faptul ca in cursul lunii februarie 2020,…

- In perioada 25 – 27 decembrie a.c., peste 500 politisti mureseni vor fi la datorie, pentru ca sarbatoarea Craciunului sa fie petrecuta in liniște și siguranța. Inspectoratul de Politie Judetean Mures este la datorie, in serviciul comunitatii, in perioada Craciunului, pentru asigurarea ordinii si sigurantei…

Amenzi in valoare de 16.000 lei au fost aplicate, miercuri, de polițiștii din județul Mureș