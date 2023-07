Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 600 de kilograme de pește și carne au fost gasite fie expirate, fie ținute in mizerie, intr-un resort de lux din Costinești. Localului i s-a interzis sa mai funcționeze și a primit o amenda de 72.000 lei. In perioada 24 – 30 iulie, inspectorii sanitari veterinari din Comandamentul Sezon Estival…

- Amenzi de peste 600.000 de lei au fost aplicate de inspectorii Autoritatii Nationale pentru Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) in ultima saptamana pe litoral, iar la un resort din Costinesti echipele de control au gasit aproape 600 de kilograme de peste si carne expirate sau…

- Un tanar a dat foc intrarii unui club din Costinesti, in care se aflau zeci de persoane. Motivul pare sa fie razbunarea pe patronul clubului, conform Observatornews. Camerele de supraveghere l-au surprins cum isi continua nestingherit „plimbarea” prin statiune dupa ce pune in pericol viata celor veniti…

- Omul de afaceri Viorel Catarama dezvaluie un caz revoltator in scandalul azilurilor din Romania. Un camin Crucea Roșie din Vrancea funcționa fara autorizație. A fost inchis rapid, dupa ce autoritațile au descoperit acolo mizerie și mancare expirata."In data de 12 Iulie, autoritațile din județul…

- In a doua zi de controale la caminele din Argeș au fost date 29 de sancțiuni contravenționale in valoare de 462.200 de lei, anunța prefectul Radu Perianu. Au fost controlate 12 unitați, iar trei dintre acestea au fost amendate pentru ca ofereau masa in unitați neaprobate din punct de vedere sanitar-veterinar.…

- Dieta cu pepene galben trebuie tinuta 5 zile, perioada in care veti slabi 5 kiligrame, daca urmati indicatiile de mai jos.Ziua 1•Micul dejun: o cana cu lapte, 30 grame fulgi de ovaz si o felie de pepene galben•Pranz: 2 rosii umplute cu orez si carne fiarta de pui•Cina: o salata mare de vegetale si o…