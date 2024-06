Reşiţeni, vin Rusaliile! Cum puteţi să vă relaxaţi! REȘIȚA – Toti putem profita de weekend-ul prelungit de Rusalii și de vremea care ne alunga din case. Asa ca va puteti relaxa in aer liber alegand locuri precum La Șura sau Lacul Doman! La Șura este deja o locatie arhicunoscuta pentru resiteni unde, in cadru natural, puteti face baie in Lacul Secu, va puteti delecta cu mici, bere si voie buna, oferite de localul din zona. Lacul Doman este o alta destinație aleasa de multi resiteni. Situat la doar doi kilometri de centrul Reșiței, Lacul Doman este un colț pitoresc ce ofera o relaxare și liniște. Cunoscut și sub numele de „Lacul Saracilor”, a fost… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Asta am observat și ieri, cand am fost la podul „in Y“ din zona Mociur-Turnate. Muncitorii de acolo ne-au declarat ca ceea ce fac este foarte greu, mai ales cand este canicula, dar cineva trebuie sa o faca, mai ales ca podul trebuie sa fie gata in curand! Canicula poate avea un impact semnificativ…

- COD ROȘU in Banat Fenomene avertizate: grindina de medii și posibil mari dimensiuni, intensificari ale vantului, vijelii (70…90 km/h, averse torențiale 25…40 l/mp, frecvente descarcari electrice. Interval de valabilitate: 13/06/2024 18:05 – 13/06/2024 19:30. Zone vizate: – Județul Caras-Severin: Moldova…

- CARAȘ-SEVERIN – Biroul Electoral de Circumscripție Județeana Nr. 11, avandu-l ca președinte pe judecatorul Ion Cristinel Ungureanu (foto), a respins pana azi, ca inadmisibile, un numar de cinci contestații primite in urma desfașurarii procesului electoral de duminica, 9 iunie! Prima, depusa de Partidul…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) a fost emisa o avertizare de tip nowcasting Cod rosu de vijelie puternica, cu rafale de peste 90 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina, local averse torentiale care vor acumula peste 30 l/mp.Sunt vizate mai multe localitati din judetul…

- REȘIȚA – Patru boxeri de la Clubul Sportiv Municipal din Reșița au reușit sa urce pe podiumul de premiere la Cupa Romaniei de la Braila! Sebastian Nițu (foto), la seniori U22, a luat medalia de aur la categoria 71 de kg, Ovidiu Brandescu a obținut medalia de argint la categoria 75 de kg, iar Fabian…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de vijelii și grindina, valabila miercuri seara in mai multe localitați din Caraș-Severin și Timiș. Sunt vizate localitațile Reșița, Oravița, Anina, Bozovici, Pojejena, Carașova, Lupac, Racașdia, Gradinari, Sasca Montana, Dognecea,…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit Statisticii, am ramas vreo 300 de mii de locuitori in județ, dintre care cam 254 de mii cu drept de vot. Bașca flotanții despre al caror numar așteptam vești, de la București! Ultima zi in care alegatorii brusc interesați de bunul mers al administrație din alta localitate decat…