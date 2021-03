Stiri pe aceeasi tema

- ”As vrea sa mai anunt inca un lucru. Am alocat sumele necesare pentru plata tichetelor de masa pentru minerii care erau in greva in Suceava”, a anuntat premierul Florin Citu. Aproximativ 160 de mineri de la exploatarile de uraniu de la Crucea si Botusana, din judetul Suceava, s-au blocat in subteran,…

- Locurile de parcare au reprezentat intotdeauna o problema grava, mai ales in București, iar in ultimii ani gasirea unui loc de parcare a devenit un adevarat chin. Acum, autoritațile au anunțat ca taxa de parcare s-a marit. Exista, insa, și scutiri de plata acestei taxe. Cat costa un loc de parcare in…

- Modificari de regulament și tarife privind parcarile publice la Alba Iulia sunt astazi in dezbatere publica, in cadrul unei intalniri cu locuitorii municipiului. Primaria a anunțat ca va propune schimbari privind regulile de folosire a parcarilor publice. Regulamentul privind parcarile din Alba Iulia…

- RESITA – La 20 de absente nemotivate pe semestru, elevii din invatamantul dual, profesional sau tehnologic pierd bursa. Este noua decizie a autoritatilor locale, pe toata durata pandemiei! Alesii locali reșițeni au luat de curand decizia modificarii provizorii a criteriilor de acordare a burselor REPOP,…

- In Moldova au crescut din nou prețurile la combustibil. Acum, benzina costa aproximativ 17 lei 95 de bani, cu 60 de bani mai mul decit pina acum. Pentru un litru de motorina șoferii vor fi nevoiți sa scoata din buzunare cu 60 de bani mai mult: acum prețul este de 14 lei 95 de de bani, transmite Btv.md.…

- FOTO ȘTIREA TA| Zeci de locuri de parcare libere, dupa ce șoferii „descurcareți” evita parcarile cu plata și staționeaza pe locurile rezidențiale ale blocurilor Mai mulți șoferi „descurcareți” din Alba Iulia au inceput sa evite zona de parcare a Bulevardului Tranislvaniei, unde tarifele sunt considerabil…

- Toți șoferii și proprietarii de mașini sunt vizați de aceasta taxa in momentul schimbarii autoturismului, dar se poate recupera printr-o procedura foarte simpla. Mai exact, cel ce vinde mașina poate cere returnarea banilor pentru perioada dintre momentul in care noul proprietar platește taxa…

- RESITA – Spune primarul Ioan Popa, care a precizat ca procedurile in acest sens vor demara in martie. Exista deja 600 de locuri de parcare pentru asta, la care se adauga alte 400, identificate recent de municipalitate! Edilul spune ca noul sistem de parcari publice cu plata va numara mia de locuri.…