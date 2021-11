CARAS-SEVERIN – Ministerul Dezvoltarii a aprobat primele 43 de creșe in cazul carora poate fi inițiata procedura de achiziție publica! Ordinul de ministru semnat marti aproba investițiile, astfel ca poate fi demarata procedura de achiziție publica pentru identificarea constructorilor și, in primavara, cand vremea va permite, pot incepe primele construcții. Termenul pentru depunerea cererilor și a documentației justificative a fost prelungit cu 30 de zile, pentru a permite construcția unor creșe noi, moderne, și in municipiile unde administrația publica locala nu a depus cerere in acest sens sau…