Reșița deschide Sezonul 6 al podcastului Cronicari Digitali REȘIȚA – Podcastul cultural romanesc Cronicari Digitali dedica un episod special transformarii culturale a municipiului de pe malurile Barzavei! Momentul ales nu este unul intamplator, fiind legat de faptul ca Reșița aniverseaza 150 ani de la fabricarea primei locomotive cu abur (1872), 100 ani de la construirea Fabricii de Locomotive și 50 ani de la inaugurarea Muzeului de Locomotive cu Abur din Triaj (1972). Podcastul Cronicari Digitali cauta sa puna in valoare diversitatea patrimoniului cultural din Reșița, in mediul digital, pentru tanara generație, cu impact la nivel național și regional,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

