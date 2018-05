Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Caras-Severin, un autoturism a plonjat in paraul Sodol, intervenind un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita.In urma accidentului, cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite.Trei persoane ranite au fost scoase din masina de catre participantii…

- Un accident rutier a avut loc, vineri noaptea, în localitatea Buftea, din judetul Ilfov, fiind implicate doua masini. În urma impactului, un copil de 6 ani a murit, alte cinci persoane, între care un minor de 10 ani, fiind ranite, potrivit ISU.

- Doua persoane au fost ranite, în noaptea de sâmbata spre duminica, dupa ce au intrat în copac cu o mașina pe care tocmai o furasera. Evenimentul s-a petrecut pe drumul național Botoșani-Ștefanești.

- O femeie de 31 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a adormit la volan si a pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea, intrand intr-un autoturism care circula regulamentar din sensul opus.

- Patru persoane au fost ranite, sambata seara, pe un drum din orasul Resita, judetul Caras-Severin, dupa ce masina pe care o conducea un sofer beat s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un autoturism in care se aflau trei persoane, printre care o fetita in varsta de 13 ani, a ajuns in raul Olt, duminica dimineata, pe DN 7, in apropiere de orasul Brezoi, copila fiind salvata de un alt participant la trafic. Parintii sai sunt cautati de scafandri.

- Accidentul a avut loc pe DJ 711, intre Lunguletu și Poiana. O conducatoare auto, in varsta de 27 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: O tanara a cazut cu mașina intr-un parau. 4 persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite duminica dupa amiaza, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac, cele trei victime fiind transportate la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, o femeie in varsta de 36 de ani care…