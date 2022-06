Stiri pe aceeasi tema

- Poftele de femeie insarcinata ale sotiei sale l-ar putea trimite pe un tanar dupa gratii. Said Albetar a fost depistat la volan fara permis si cu droguri in buzunar. Judecat deja si pentru furt, aceasta noua fapta i-ar putea deschide in fata portile penitenciarului. In noaptea de 16/17 iulie anul trecut,…

- Sorin Oprescu a parasit teritoriul Romaniei in urma cu doua saptamani, potrivit unor surse Digi24. Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv astazi de Curtea de Apel la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru corupție. Fostul primar a ieșit din țara pe la Giurgiu. Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv…

- Fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, definitiv, de magistrații CAB la patru ani de inchisoare cu executare pentru abuzul in serviciu de care a fost acuzat de anchetatorii DNA și care a condus catre cea mai mare tragedie postdecembrista.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Decizia este definitiva: Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala…

- Magistratii din cadrul Tribunalului Bacau s-au pronuntat in dosarul in care Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, a fost inculpat pentru doua fapte de trafic de influenta. Judecatorii au aplicat o pedeapsa de 8 ani si 4 luni de inchisoare si au dispus confiscarea de la Arsene a sumelor de 80.000 de euro…

- Anamaria Prodan a declarat recent ca exista in Dubai un barbat de care ii place și care este dispus sa o aștepte pana divorțeaza de Laurențiu Reghecampf. Impresara a marturisit și cum a reacționat antrenorul de la Universitatea Craiova cand a aflat ca aceasta are un pretendent.Astazi, Anamaria Prodan…

- Barbatul de 34 de ani (Porumb Lucian), din Turda, care a injunghiat in gat un tanar de 21 de ani, cu cuțitul, a fost condamnat definitiv, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a respins apelul declarat.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce au parasit casa Mireasa, Cosmin și doamna Robertina au fost prezenți in platoul Mireasa- Capriciile Iubirii unde au explicat cum s-a ajuns la gestul care le-a adus descalificarea din competiție.