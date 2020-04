Requiem-ul lui Verdi scoate Scala din Milano din pandemie Celebra opera italiana Scala din Milano a inregistrat deja pierderi de 23 de milioane de euro de la inceputul pandemiei de COVID-19. Nu mai puțin de 150 de spectacole au fost anulate. Abia in toamna, instituția spear sa iși poata deschide din nou porțile publicului. ”Intenționam sa prezentam Requiem-ul de Verdi, in versiunea lui Toscanini de dupa razboi, care face trimitere la acea perioada, și va simboliza un gand indreptat catre familiile afectate, catre cei decedați”, a explicat Dominique Meyer pentru postul de televiziune Rai News 24. ”Vom avea apoi Simfonia a IX-a, de Beethoven, care este… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

