Requiem pentru un popor dispărut Doua sunt pacatele care apasa memoria poporului roman, azi aflat in pericol de extincție: faptul ca a fost, in ultimele sute de ani, tradat in permanența de propriile sale elite și faptul ca a fost preocupat prea mult sa supraviețuiasca și nu a reacționat atunci cand aceasta tradare ii punea in pericol ființa. Daruit de […] Articolul Requiem pentru un popor disparut apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN2, mai aproape de Bacau decat de Roman, șoferii de autoturisme, autocare și camioane cunosc bine Motel Travel Europa, un loc ca o oaza in deșert, in care te poți odihni și manca bine, intr-un decor frumos, pentru a porni din nou la drum cu forțele refacute. Iar vara te poți rasfața la o […] Articolul…

- Este un roman istoric foarte interesant, „Cercul crucii” se numește, in care un tanar ramas fara avere din cauza ca tatal sau a fost declarat tradator, primește insarcinarea sa caute și sa distruga niște documente, promițandu-i-se ca, dupa ce-și va indeplini misiunea, iși va recapata moștenirea. Misiunea…

- De cațiva ani de zile politicienii și susținatorii anumitor partide din Romania trag cu toate armele in PSD, partid numit „ciuma roșie”, intruchiparea raului absolut, motivul tuturor problemelor societații noastre. Daca-l sculai la miezul nopții pe un liberal sau un userist și-l intrebai de ce nu-i…

- De ziua recoltei, in parcuri, la Comalrid, Curcanul de aur, Mioriței și multe alte terase, clienții erau așteptați cu must dulce și pastrama de berbecuți. Tradiția s-a pastrat pana acum cațiva ani, mustariile rarindu-se treptat. Strugurii erau selectați cu grija, din soiuri de masa, dați la zdrobitoare…

- Studii: Scoala nr. 19 “Alexandru Ioan Cuza” ” Bacau; Colegiul National “Ferdinand I” Bacau; Colegiul National “I.L.Caragiale” Bucuresti; Pratt Institute New York – diploma universitara; Universitatea Columbia, Scoala Postuniversitara de Arhitectura, Planificare Urbana si Conservare, New York – master;…

- Vi se pare șocant titlul? Nu-i singurul din sumarul revistei ATENEU. A venit Toamna! E anotimpul lui Bacovia. Se vede și se simte peste tot. In oraș și in salile de expoziție. In revistele de cultura, in ziare și in sufletele bacauanilor. Citiți acum o poezie de Bacovia! Nu va sfiiți. Incercați cu Bacovia!…

- Ne-a sancționat Facebook și ne-a restricționat pagina. Articolele noastre vor fi vizibile pentru mai puțini cititori. ,,Motivul este ca, in trecut, ai postat conținut care a incalcat Standardele comunitații noastre. Deoarece aceasta postare incalca standardele noastre privind persoanele și organizațiile…

- Era vineri, 4 septembrie (17 septembrie – stil nou) „oarile 2 p.m”, anul 1881. Pe strada Roman 103, actuala benzinarie MOL, de pe 9 Mai, s-a nascut Gheorghe Andone Vasiliu, viitorul poet George Bacovia. Casa nu mai exista, fiind identificata doar intr-o fotografie, donata de colecționarul Mihai Ceuca…