Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in literatura mondiala. Reputatul scriitor, academician si editorialist guatemalez Mario Roberto Morales, laureat al Premiului National de Literatura din Guatemala in 2007, a murit joi la 74 de ani, in urma unor complicatii asociate COVID-19, a info

- Morales a fost internat saptamana trecuta la un spital privat insa cum starea lui s-a agravat, a fost transferat la Spitalul National din Villa Nueva din sudul capitalei guatemaleze, unde insa a pierdut lupta cu COVID-19, scrie Agerpres.Familia lui a multumit intr-un comunicat de presa pentru "dovezile…

- Reputatul scriitor, academician si editorialist guatemalez Mario Roberto Morales, laureat al Premiului National de Literatura din Guatemala in 2007, a murit joi la 74 de ani, in urma unor complicatii asociate COVID-19, a informat familia sa citata de EFE. Morales a fost internat saptamana trecuta…

- O femeie care nu era de acord cu imunizarea impotriva Covid-19 si cu fiica ei au murit infectate cu SARS-COV2, la cateva zile distanta una de cealalta. Familia este devastata si nu intelege de ce femeile nu au acceptat sa fie vaccinate.

- Un medic de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara spune ca a avut pacienți tineri nevaccinați care au facut forme severe de COVID sau chiar au murit: „Avem un interes cand va dorim vaccinați și interesul este acela sa nu mai vedem atata suferința”, anunța Mediafax. Medicul Amin…

- Doua decese din cauze asociate COVID-19 au fost inregistrate in judetul Braila de la inceputul acestei saptamani, perioada in care numarul pacientilor spitalizati a ajuns la 25, opt fiind internati la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta, potrivit informatiilor prezentate,…

- Actorul japonez Sonny Chiba, expert in arte martiale cu roluri in filme americane precum "Kill Bill" si "The Fast and the Furious: Tokyo Drift", a murit in urma complicatiilor asociate COVID-19, la virsta de 82 de ani, a anuntat joi agentul sau, relateaza AFP si Reuters. "Sonny a murit ieri de COVID-19...…

- Este zi de doliu in lumea medicala! Reputatul doctor Imre Ludovic s-a stins din viața, lasand in urma lui regrete adanci in inimile rudelor, apropiaților și a sutelor de pacienți pe care i-a tratat, fiindu-i recunoscatori toata viața. Familia lui a facut anunțul sumbru, postand un mesaj sfașietor dupa…