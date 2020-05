Vladimir Beliș, un reputat medic și profesor roman, a vorbit despre misterul deceselor de coronavirus in Romania. 1002 de persoane au murit in țara noastra in urma infectarii cu coronavirus, insa Beliș e convins ca aceasta cifra nu este corecta. Medicul da asigurari ca toate graficele sunt greșite, in condițiile in care celor decedați nu […] The post Reputatul legist Vladimir Beliș: „Graficul deceselor de Covid e greșit. Fara autopsii nu se poate ști cu adevarat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .