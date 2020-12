Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul jurnalist turc de opozitie Can Dundar, refugiat in Germania, a fost condamnat miercuri la peste 27 de ani de inchisoare, pentru sprijin acordat unei organizatii teroriste si pentru spionaj, au anuntat mass-media locale, informeaza AFP. Tribunalul de la Istanbul l-a declarat pe Dundar, fost…

- Turcia il va felicita pe castigatorul alegerilor prezidentiale din SUA odata ce va fi definitivat rezultatul votului, a declarat luni un purtator de cuvant al formatiunii presedintelui Recep Tayyip Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește…

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabusite. Au fost spitalizate 885 de persoane, dintre care 667 au fost deja externate, a…

- Cel puțin 25 de morți și peste 800 de raniți, acesta este bilanțul provizoriu al cutremurului ce a afectat vineri zona de vest a Marii Egee. Bilantul mortilor cutremurului de vineri in orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 25, a anuntat sambata Agerpres, citand agentia oficiala turca de presa Anadolu.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat miercuri atacurile aeriene rusesti in Siria soldate cu zeci de morti in randurile rebelilor pro-Ankara, acuzand Moscova ca nu doreste o "pace durabila" in aceasta tara devastata de razboi, relateaza AFP. "Faptul ca Rusia a atacat un centru de antrenament…

- Un tribunal turc l-a condamnat marți la peste cinci ani de închisoare pe un angajat local al Consulatului american din Istanbul, pentru „ajutor acordat unei organizații teroriste”, au relatat mass-media turce, potrivit AFP.Angajatul turc, Nazmi Mete Cantürk, a fost condamnat…

- Turcia îi va da Greciei „replica pe care aceasta o merita” în Mediterana de Est, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce trimiterea de catre Ankara a unei nave de explorare gaziere în apele revendicate de Atena suscita tensiuni, informeaza AFP…

- Un francez plecat la jihad in Siria in 2012, Othman Garrido, in varsta de 26 de ani, condamnat in contumacie in Franta la 15 ani de inchisoare in 2017, a fost expulzat luni de catre Turcia si plasat in arest preventiv la sosirea sa la Paris, declara o sursa judiciara pentru AFP, potrivit news.ro.Tanarul…