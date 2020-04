Centrul german specializat in boli infectioase, reputatul Institut Robert Koch (RKI), a avertizat, joi, ca nu este reocmandat sa se mizeze pe obtinerea „imunitatii de turma” prin infectarea masiva a populatiei cu noul coronavirus. Vorbind la o conferinta de presa, directorul RKI, Lothar Wieler, a calificat drept „ingenua” ideea de a lasa virusul sa circule in […] The post Reputatul Institut german Robert Koch spulbera teoria „imunitații de turma” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .