Reputatia, imaginea si dezbaterile nesanatoase

- Mai multe oi au fost gasite pe plajele unei stațiuni din Egipt. Erau oi din Romania aruncate peste bord dintr-un vas de transport care a plecat din Midia. Nu se știe acum in ce stare de sanatate au ajuns celelalte oi la destinație, dar condițiile de pe vapoare au fost investigate de mai multe ONG-URI…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie iau in discutie un nou termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, transmite Agerpres.ro. La termenul trecut, magistratii au stabilit ca pe data…

- Redouane Ahrouch, fondatorul și președintele partidului Islam din Belgia, a refuzat sa priveasca femeile in ochi in timpul unei dezbateri televizate si nici sa dea mana cu ele, umilindu-le total.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi referitor la criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis modificarilor Codurilor penale ca nu poate sa dea "raspunsuri generice la afirmatii generice" si a subliniat ca toti cei care sunt impotriva infiintarii sectiei speciale de anchetare a magistratilor…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis un mesaj de sustinere a eurodeputatului Cristian Preda, chemat la Consiliul National „Steaua Romaniei” pentru a raspunde acuzatiilor de neglijarea interesului national si defaimare, demonstrate prin criticarea guvernelor Tudose si Grindeanu…

- Dezbaterile pe marginea modificarii celor trei legi ale Justitiei, 303/2004 privind Statutul procurorilor si judecatorilor, 304/2004 privind organizarea judiciara si 17/2004 privind organizarea si functionarea CSM, au inceput. Liderul grupului parlamentar al USR din Senat, Vlad Alexandrescu, a cerut…

- Jurnalista Andreea Pora puncteaza intr-un editorial ca planul coaliției PSD-ALDE este sa o inlocuiasca pe șefa DNA prin intermediul judecatorilor constituționali. „Dezbaterile juridice si constitutionale pe aceasta tema deja au inceput. Se discuta despre faptul ca numirea si revocarea nu sunt acte cu…

- Vasul grupului italian Eni este blocat in mare de la 9 februarie in apropierea partii din insula ocupate de armata turca, Ankara invocand "manevre militare" in acest sector. "In drum spre blocul 3, a fost blocat de cinci nave de razboi turce si, dupa amenintari cu recurgerea la forta (...),…