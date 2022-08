Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii din SUA au promis marti ca daca recapata controlul asupra Camerei Reprezentantilor vor ancheta posibila influenta politica din spatele perchezitiei efectuate de FBI (Biroul Federal de Investigatii) la resedinta Mar-a-Lago a fostului presedinte Donald Trump, transmite Reuters. Aliatii lui…

- Romania va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau de parteneriat cu Comisia pentru promovarea coeziunii economice, sociale si teritoriale a regiunilor sale, precum si a tranzitiei sale verzi si digitale. Fondurile UE vor sprijini,…

- Comisia Europeana a acordat Ungariei o ultima luna pentru a raspunde preocuparilor sale cu privire la statul de drept inainte de a cere guvernelor Uniunii Europene sa suspende o parte din fondurile pe care Ungaria urmeaza sa le primeasca in cadrul bugetului 2021-2027, scrie Reuters. Noul termen acordat…

- Democrații s-ar putea confrunta cu pierderi majore in alegerile cruciale de la jumatatea mandatului din acest an, in timp ce republicanii urmaresc sa recucereasca Camera Reprezentanților și Senatul in noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 27 iunie 2022 – Prima finanțare din Europa Centrala și de Est pentru imprumuturi blue va sprijini proiectele de economie blue din Romania. Imprumutul de 100 de milioane de euro a fost acordat de IFC Bancii Transilvania. Romania trebuie sa investeasca aproximativ 15 miliarde de euro pana in 2027 pentru…

- Votul se va da, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. De asemenea, deputatii se vor pronunta, astazi, prin vot asupra cererii DNA de ridicare a imunitatii parlamentare a fostului ministru al agriculturii, social democratul Adrian Chesnoiu. Acesta este acuzat de procurorii anticoruptie de abuz in…