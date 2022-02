Stiri pe aceeasi tema

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a pledat joi pentru impunerea de sanctiuni masive impotriva Rusiei in cazul unui atac militar asupra Ucrainei, exprimand preocupari ca Administratia de la Moscova ar putea ameninta chiar si tari membre NATO, conform publicatiei The Hill.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…

- Tensiunile dintre Moscova și puterile occidentale au ridicat perspectiva unor noi sancțiuni impotriva Rusiei, posibil cele mai severe de pana acum, in cazul unui atac rusesc asupra Ucrainei, transmite Reuters. Saptamana trecuta, democrații din Senatul SUA au dezvaluit un proiect de lege care impune…

- Lunetiști ruși au participat joi la exerciții militare de la granița cu Ucraina, in regiunea Rostov. Rusia a desfașurat antrenamentele, in ciuda negocierilor care au avut loc cu SUA, la Geneva. Lunetiști ruși desfașoara exerciții militare la granița cu Ucraina Luntetiștii s-au antrenat joi imbracați…

- Daca SUA impun sancțiuni la adresa președintelui Vladimir Putin in cazul unei intervenții a Rusiei in Ucraina, demersul ar echivala cu ruperea relațiilor dintre Rusia si SUA, a comunicat, joi, purtatorul de cuvant de la Kremlin.

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

