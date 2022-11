Stiri pe aceeasi tema

- Alesii republicani americani intentioneaza sa declanseze anchete de amploare asupra administratiei lui Joe Biden daca redobandesc marti controlul asupra Camerei Reprezentantilor, a dat asigurari liderul lor din camera inferioara a Congresului, Kevin McCarthy, intr-un interviu difuzat luni pe CNN, relateaza…

- Prin aceasta cerința, Statele Unite nu vizeaza și impingerea Ucrainei la masa negocierilor, ci sa se asigure ca guvernul de la Kiev iși menține susținerea aliaților internaționali, scrie Washington Post , care citeaza surse familiare cu discuțiile. Administrația Biden ii incurajeaza in particular pe…

- Confruntat cu candidații care se declara gata sa refuze rezultatele alegerilor de la jumatatea mandatului, președintele american este ingrijorat de democrația din Statele Unite.

- Republicanii pun sub semnul intrebarii eficacitatea confiscarii bunurilor de la oligarhii ruși și cred ca prevederea care presupune transferul acestor bunuri catre Ucraina nu a fost examinata foarte atent, in ciuda faptului ca ea a fost deja adoptata in Camera Reprezentanților cu sprijin bipartizan,…

- Ucraina și-a pierdut suveranitatea și este controlata direct din Statele Unite, acuza Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin susține ca Ucraina este folosita ca „berbec" impotriva Rusiei.

- Stanga din Suedia se afla la egalitate cu blocul de dreapta/extrema dreapta in alegerile legislative al caror rezultat final ar putea fi decis de unul sau doua locuri, potrivit rezultatelor partiale.

- Cu toate ca Giorgia Meloni și Matteo Salvini, protagoniștii coaliției de extrema dreapta din Italia care pare ca va caștiga alegerile parlamentare de luna aceasta, au condamnat razboiul pe care Putin l-a declanșat in Ucraina, cei doi lideri italieni nu se pot pune de acord in privința masurilor impuse…

- ”Educatia este un bilet catre o viata mai buna… dar cu timpul, acel bilet a devenit prea scump pentru prea multi americani”, a spus Biden in timpul unui discurs de la Casa Alba. ”Astfel, o intreaga generatie este acum incarcata cu datorii care nu sunt sustenabile in schimbul unei incercari, cel putin,…