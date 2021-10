Stiri pe aceeasi tema

- Liderul republicanilor din Senatul SUA, Mitch McConnell, a oferit miercuri democraților o soluție temporara pentru a rupe impasul parlamentar și a evita riscul iminent al unei neîndepliniri a obligațiilor financiare ale SUA care ar putea genera o grava criza economica naționala și globala, potrivit…

- Presiunea a crescut miercuri asupra Congresului SUA, unde republicanii au promis sa blocheze un vot pentru suspendarea plafonului datoriilor SUA, în ciuda amenințarii unor repercursiuni fara precedent și potențial catastrofal asupra economiei americane si mondiale, potrivit AFP.Confruntat…

- Congresul SUA a evitat paralizia serviciilor federale in extremis joi, dar alte câteva pericole amenința în continuare președinția lui Joe Biden, care încearca sa-i calmeze pe democrați, aflați într-un razboi fratricid în jurul vastelor sale proiecte de investiții și reforme,…

- In cazul in care congrsmenii nu adopta bugetul – inainte de miezul noptii de joi spre vineri (ora locala) – toate finantarile serviciilor federale urmeaza sa fie intrerupte vineri, iar sute de mii de angajati sa intre in somaj tehnic. In Senat, republicanii si democrati au ajuns la un acord asupra unui…

- Intr-un editorial publicat in editia de duminica a ziarului Wall Street Journal (WSJ), Janet Yellen subliniaza ca ”Statele Unite nu au mai intrat niciodata in incapacitate de plata (default)”. ”Acest lucru ar precipta, probabil, o criza financiara istorica (…). Incapacitatea de plata ar putea declansa…

- Joe Biden și- a aparat din nou joi planul gigantic de cheltuieli publice, un proiect emblematic al mandatului sau, pe care Congresul SUA nu l-a votat înca, scrie AFP. ”În ultimii patruzeci de ani, bogații s-au îmbogațit”, iar marile companii „și-au pierdut simțul…

- Presedintele american Joe Biden acuza Rusia ca incearca sa perturbe alegerile legislative americane prevazute in 2022 prin raspandirea ”dezinformarii”. Joe Biden il considera periculos pe Vladimir Putin, despre care a precizat ca acesta conduce o economie care are doar armament nuclear si puturi de…

- Liderul de la Casa Alba acuza Moscova ca a raspandit „dezinformare” in vederea alegerilor numite „de mijloc de mandat”, prin incalcarea „pur și simplu” a suveranitații Statelor Unite. Joe Biden a acuzat, marți, 27 iulie, Rusia ca incearca sa perturbe alegerile legislative din 2022 din Statele Unite…