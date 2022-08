Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii din SUA au promis marti ca, daca recapata controlul asupra Camerei Reprezentantilor, vor ancheta posibila influenta politica din spatele perchezitiei efectuate de FBI la resedinta Mar-a-Lago a fostului presedinte Donald Trump, transmite agenția Reuters, preluata de

- Susținatorii lui Donald Trump au protestat la reședința lui din Mar-a-Lago spunand ca ceea ce se petrece acolo „Este „comunism” ”, dupa perchezițiile efectuate de FBI intr-o ancheta ce vizeaza mutarea dosarelor de la Casa Alba acolo. Fostul președinte Donald Trump a declarat ca agenți FBI au percheziționat…

- Fostul președinte american Donald Trump susține ca agenți FBI i-au percheziționat reședința din Mar-a-Lago (foto), Florida, și chiar au spart un seif in timpul acțiunii. „Acestea sunt vremuri intunecate pentru națiunea noastra. Casa mea frumoasa, Mar-A-Lago din Palm Beach, Florida, este in prezent sub…

- Proiectul de lege de 430 de miliarde de dolari destinat masurilor vizand schimbarea climatica, asistenta medicala si fiscalitatea pe care Senatul american a inceput sa-l dezbata sambata seara ar putea constitui o victorie majora pentru democrati si ar putea contribui la reducerea emisiilor de carbon…

- Premierul maghiar Viktor Orban s-a intalnit in SUA cu fostul presedinte american Donald Trump dupa ce a fost invitat sa sustina un discurs in cadrul conferintei conservatorilor americani (CPAC) ce va avea loc in statul Texas.

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, luni, in cartea de condoleante deschisa in memoria lui Shinzo Abe, fost prim-ministru al Japoniei, la resedinta ambasadorului nipon in Romania. „Condamn cu fermitate atacul asupra fostului prim-ministru al Japoniei si reiterez angajamentul Guvernului Romaniei pentru…

- Republicanii din statul american Georgia au dat o lovitura dura, marti, sperantelor fostului presedinte Donald Trump de a-si impune favoritii in alegerile „de la jumatatea mandatului” (midterm elections), care au loc anul acesta in SUA. Actualii guvernator si secretar de stat raman in funcții, in ciuda…

