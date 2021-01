Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii din Senatul Statelor Unite nu vor ca procesul fostului presedinte Donald Trump sa inceapa mai devreme de jumatatea lui februarie, a declarat joi liderul minoritatii din camera superioara a Congresului, Mitch McConnell. El a apreciat ca astfel toate partile vor avea suficient timp sa…

- Seful majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a acuzat marti pe presedintele aflat la final de mandat Donald Trump ca a provocat prin minciunile sale asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului din Washington, relateaza Reuters. "Multimea a fost alimentata cu minciuni.…

- Joe Biden i-a invitat pe liderii Congresului, republicani si democrati, sa participe impreuna cu el la o slujba religioasa miercuri dimineata la Washington, inainte de ceremonia de investitura, potrivit unor surse apropiate presedintelui ales al SUA, relateaza AFP. Liderul senatorilor republicani Mitch…

- Pelosi a declarat vineri ca a discutat cu principalii comandanti ai armatei americane despre luarea unor masuri de precautie pentru ca Trump sa nu poata declansa ostilitati militare sau vreun atac nuclear in cele aproape doua saptamani pe care le va mai petrece la Casa Alba, transmit Reuters si AFP,…

- Președintele democrat al Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a declarat joi ca scoaterea de la putere a lui Donald Trump este o „urgența de maxima importanța”, acuzându-l pe el și pe susținatorii sai de participarea la o „tentativa de lovitura de stat ", relateaza AFP.Ea…

- Liderii democrati din Congresul SUA au facut apel joi la republicani sa accepte infrangerea la alegeri a presedintelui in exercitiu Donald Trump si sa se concentreze mai bine pe problema pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. Republicanii "sunt angajati acum intr-un teatru al absurdului…

- Partidul Republican al presedintelui Donald Trump a obtinut un loc suplimentar miercuri in Senatul SUA, cu o victorie in Alaska, ceea ce il plaseaza la un vot diferenta de majoritatea in camera superioara a Congresului, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Candidatul Dan Sullivan a…

