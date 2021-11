Senatorii republicani au refuzat miercuri sa dezbata un proiect de lege care faciliteaza accesul minoritatilor la vot, acces care este amenintat, potrivit democratilor, in mai multe state conservatoare din SUA, informeaza AFP preluat de agerpres. Acest text, care poarta numele unui simbol al drepturilor civile, parlamentarul democrat John Lewis, mort in 2020, isi propune sa anuleze masurile, adesea foarte tehnice, adoptate in acest an de cel putin 19 state pentru a limita accesul la urne al minoritatilor, in special al afro-americanilor care voteaza in mare parte pentru tabara democrata, conform…