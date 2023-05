Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a chemat pe presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, la o reuniune la Casa Alba pe 9 mai, a anuntat presedintia americana, relateaza agentia EFE. Desi anuntul nu include alte detalii, publicatia The Hill scrie ca subiectul discutiei va fi situatia plafonului…

- Statele Unite vor pune capat cerintelor de vaccinare COVID-19 pentru calatorii internationali si lucratorii federali la 11 mai, cand se va incheia urgenta de sanatate publica cauzata de coronavirus, a anuntat luni Casa Alba, potrivit Reuters. In februarie, Camera Reprezentantilor din SUA a votat pentru…

- McCarthy a propus saptamana trecuta un plan care ar combina reduceri de cheltuieli de 4.500 miliarde de dolari in cu o crestere de 1.500 miliarde de dolari a limitei datoriei SUA de 31.400 miliarde de dolari. Biden si Senatul controlat de democrati vor respinge probabil propunerea, dar McCarthy a numit-o…

- Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a promulgat joi seara o lege prin care este interzis avortul daca varsta sarcinii este mai mare de sase saptamani, relateaza ABC News. DeSantis este vazut drept principalul rival al lui Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2024. Legislatia anterioara a…

- In cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut programate joi, 30 martie, la Capitoliu, intalniri cu președinții comisiilor Forțelor Armate din Senat și Camera Reprezentanților, senatorul Jack Reed, respectiv congresmanul…

- Republicanii din Camera Reprezentanților trec la contraatac, dupa zvonurile privind posibila arestare a lui Donald Trump. Chiar fostul președinte a lansat informația ca astazi ar urma sa fie arestat, la New York, pentru o plata prin care a cumparat tacerea unei prostituate.

- Volodimir Zelenski l-a invitat pe Kevin McCarthy in Ucraina, pentru a vedea situatia la fata locului, in contextiul in care in Partidul Republican exista disensiuni privind sustinerea in continuare a Ucrainei in razboi impotriva Rusiei. In an exclusive interview with CNN’s Wolf Blitzer, Ukrainian President…

- Fostul presedinte american Donald Trump a avertizat in weekend, la Conventia anuala republicana (CPAC), la Washington, ca el este singurul candidat la presedintie capabil sa salveze Statele Unite de democratii ”belicisti”, dar si de ”fanatici si imbecili” din propriul Partid Republican, relateaza…