Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii americani s-au mobilizat puternic, cu Donald Trump in frunte, pentru a pastra o circumscriptie ancorata la dreapta de decenii, proclamandu-si pana la urma victoria intr-un scrutin atat de strans, incat este perceput drept un semnal foarte incurajator pentru democrati inaintea alegerilor…

- Dupa numararea tuturor voturilor in cursa pentru un mandat in Camera reprezentantilor, republicanul Troy Balderson conduce cu 50,2% in fata democratului Danny O'Connor (49,3%), potrivit autoritatilor locale.Inca circa 5.000 de voturi prin corespondenta si peste 3.400 de buletine provizorii…

- Republicanii americani au evitat la limita un esec electoral rasunator in Ohio, obtinand victoria intr-un scrutin care a fost totusi atat de strans incat este perceput ca un semnal foarte incurajator pentru democrati inainte de legislative, relateaza AFP. Dupa numararea tuturor voturilor in cursa pentru…

- Scrutinul este considerat riscant pentru presedintele Donald Trump, iar democratii spera sa-l intoarca in favoarea lor, transmitandu-i astfel un mesaj de avertizare liderului republican de la Casa Alba, cu trei luni inainte de alegerile de la jumatatea mandatului, relateaza AFP. Democratul…

- In statul american Ohio (nord-est) au loc marti alegeri partiale pentru Congresul federal, un scrutin riscant pentru presedintele Donald Trump si pe care democratii spera sa-l intoarca in favoarea lor, transmitandu-i astfel un mesaj de avertizare liderului republican de la Casa Alba, cu trei luni…

- Fostul presedinte american Barack Obama a iesit din marea discretie pe care o afisa de cand a plecat de la Casa Alba si sustine 81 de candidati democrati in alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea sa schimbe echilibrul puterii in favoarea taberei sale in Congres, la Washington,…

- Rusia s-a implicat în alegerile din Republica Moldova și încearca sa submineze democrația din toata lumea. Acuzațiile vin din partea președintelui Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, Paul Ryan, care a enumerat o lista a țarilor în scrutinul carora a intervenit Kremlinul.…

- Aproximativ 89 de milioane de alegatori sunt chemați la urne, duminica, la alegerile prezidențiale, legislative, federale și locale din Mexic, sondajele de opinie indicand victoria unui politician populist ce a promis sa combata corupția, cartelurile de droguri și sa-l puna la punct pe Donald Trump,…