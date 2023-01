Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, controlata de putin timp de republicani, urmeaza sa adopte miercuri doua texte anti-avort, cu o semnificatie in mare masura simbolica, noteaza AFP.

- Comisia parlamentara de ancheta a luarii cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021 recomanda ca fostul presedinte republican Donald Trump sa fie inculpat penal cu privire la patru acuzatii penale, potrivit reprezentantului Jamie Raskin relateaza BBC. Cele patru acuzații sunt de obstrucționare a unei…

- Deși, din punct de vedere tehnic, republicanii nu controleaza Camera Reprezentanților pana in ianuarie, ei au anunțat deja o investigație asupra afacerii familiei Biden și daca președintele Joe Biden este compromis de schemele de afaceri ale familiei. In timpul unei conferințe de presa de joi, reprezentantul…

- Fostul presedinte Donald Trump anunta o noua candidatura la Casa Alba si intra in cursa din 2024, cu scopul de a deveni al doilea presedinte american ales vreodata pentru doua mandate neconsecutive, transmite CNN. “Pentru a face America mareata si glorioasa din nou, imi anunt in aceasta seara candidatura…

- Partidul Republican se afla la un mandat distanta de obtinerea majoritatii in Camera Reprezentantilor a SUA in urma alegerilor intermediare, situatie in care aceasta formatiune va putea sa ingreuneze semnificativ agenda legislativa a presedintelui democrat Joe Biden, relateaza marti agentia EFE. Desi…

- Un grup de republicani din Camera Reprezentanților și din Senat s-au opus unei prevederi din raportul privind Legea de autorizare a apararii naționale care ar permite Statelor Unite sa transfere Ucrainei veniturile obținute din proprietați rusești confiscate, potrivit unor persoane implicate in negocieri,…

- Republicanii pun sub semnul intrebarii eficacitatea confiscarii bunurilor de la oligarhii ruși și cred ca prevederea care presupune transferul acestor bunuri catre Ucraina nu a fost examinata foarte atent, in ciuda faptului ca ea a fost deja adoptata in Camera Reprezentanților cu sprijin bipartizan,…