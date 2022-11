Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Republican se afla la un mandat distanta de obtinerea majoritatii in Camera Reprezentantilor a SUA in urma alegerilor intermediare, situatie in care aceasta formatiune va putea sa ingreuneze semnificativ agenda legislativa a presedintelui democrat Joe Biden, relateaza marti agentia EFE. Desi…

- Democratii au pastrat controlul asupra Senatului Statelor Unite, spulberand sperantele referitoare la ”un val rosu” la care se asteptau republicanii. Republicanii raman aproape de a prelua controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce oficialii continua sa numere buletinele de vot, rezultatele fiind…

- Dupa ce au pierdut din nou in fata democratilor majoritatea in Senatul SUA la alegerile intermediare, republicanii isi vad diminuat semnificativ si avansul pe care-l aveau in cursa pentru Camera Reprezentantilor in timp ce continua numararea voturilor, arata ultimele proiectii prezentate de presa americana…

- Rezultatul bataliei pentru controlul Congresului american ramane incert miercuri, in urma alegerilor de la jumatatea mandatului, multe locuri cruciale fiind inca in joc, dar posibilitatea unui „val roșu” care sa le ofere republicanilor o majoritate in ambele camere se indeparteaza. Cea mai recenta victorie…

- Alegerile de mijloc de mandat din Statele Unite, incepute marți dimineața, sunt scena unei lupte intre democrați și republicani pentru ocuparea locurilor din Congresul american. Conform rezultatelor parțiale, Florida, unul din statele cheie, a fost caștigat de republicani, iar inainte de inchiderea…

- Liderul republicanilor din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, a fost reales in funcție, potrivit CNN. McCarthy a invins-o pe candidata democrata Marisa Wood in cursa de la jumatatea mandatului pentru cel de-al 20-lea district al Congresului din California. Victoria este una extrem de importanta,…

- Majoritatea candidaților republicani in alegerile intermediare de marți din Statele Unite sunt conspiraționiști care cred ca alegerile din 2020 au fost „fraudate”. Acești candidați, mulți dintre ei selectați personal de Donald Trump și susținuți public de acesta, au pus sub semnul intrebarii in mod…

- Președintele american Joe Biden ar putea fi supus unei procedurii de punere sub acuzare și de inlaturare din funcție in cazul in care republicanii vor caștiga (așa cum afirma sondajele de opinie) controlul Camerei Reprezentanților din Congresul de la Washington in urma alegerilor intermediare din…