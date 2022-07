Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentara republicana Liz Cheney, care ancheteaza asupra modului in care Donald Trump a incercat sa invalideze alegerile din 2020, nu a exclus posibilitatea de a-l infrunta pe fostul presedinte american in timpul alegerilor prezidentiale din 2024, informeaza duminica AFP. Fii la curent cu cele…

- Donald Trump stia ca unii dintre sustinatorii sai erau inarmati atunci cand i-a chemat la Capitoliu, pe 6 ianuarie 2021, si apoi a cautat sa se urce la volanul unei masini pentru a li se alatura, potrivit unei marturii facuta marti in fata Congresului, scrie AFP. Cassidy Hutchinson, fost colaborator…

- Asaltul asupra Capitoliului a fost "punctul culminant al unei tentative de lovitura de stat": la un an si jumatate dupa aceasta zi care a marcat istoria, o comisie de ancheta parlamentara l-a plasat joi pe Donald Trump in centrul unui "complot" care viza mentinerea

- Republicanii din statul american Georgia au dat o lovitura dura, marti, sperantelor fostului presedinte Donald Trump de a-si impune favoritii in alegerile "de la jumatatea mandatului" care au loc anul acesta in SUA, mentinandu-i la putere pe actualii guvernator si

- Republicanii din statul american Georgia au dat o lovitura dura, marti, sperantelor fostului presedinte Donald Trump de a-si impune favoritii in alegerile „de la jumatatea mandatului” (midterm elections), care au loc anul acesta in SUA. Actualii guvernator si secretar de stat raman in funcții, in ciuda…

- Partidul Socialist și partidul de extrema stanga La France Insoumise (LFI) - „Franța Nesupusa” - au ajuns la un acord in principiu pentru a forma o alianța in vederea alegerilor parlamentare din Franța ce vor avea loc in luna iunie, a anunțat miercuri Adrien Quatennens, membru LFI, pentru postul de…

- Candidatul de extrema-dreapta la președinție, Marine Le Pen, a votat duminica (24 aprilie) la turul prezidențial din nordul Franței. Alegerile vor decide daca președintele pro-european și de centru, Emmanuel Macron iși pastreaza slujba sau este eliminat de euroscepticul de extrema dreapta Le Pen, in…

- Candidata extremei drepte Marine Le Pen are șanse la o victorie in alegerile prezidențiale. De aceea, Germania ar trebui sa se pregateasca pentru un scenariu sumbru, cel tarziu in perspectiva anului 2027, scrie politoloaga germana Sophie Pornschlegel in ziarul Tagesspiegel . Nu este insa sigur ca Macron…