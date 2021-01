Stiri pe aceeasi tema

- Socialistii fostului presedinte Igor Dodon o acuza pe Maia Sandu, actualul presedinte al Republicii Moldova, ca incearca 'sa forteze' trei ministri care si-au anuntat plecarea din guvern impreuna cu premierul Ion Chicu sa ramana in functii, dupa ce aceasta nu a emis decretul privind demisia celor…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. In pofida tuturor discuțiilor cu privire la alegerile anticipate, in Parlament sunt puține forțe politice care ar dori ca acestea sa fie declanșate totuși. Sunt vehiculate presupunerile ca acestea ar putea avea loc chiar in perioada mai-iunie a anului viitor, insa evoluția…

- Mandatul de președinte caștigat de Maia Sandu a fost validat de Curtea Constituționala a Republicii Moldova, potrivit Jurnal.md . Hotararea prin care a fost confirmata legalitatea alegerilor prezidențiale a fost pronunțata cu puțin timp in urma. Decizia este irevocabila și nu poate fi supusa niciunei…

- "In contextul aparitiei unor simptome caracteristice virusului COVID 19, prim-ministrul Ion Chicu a efectuat testul corespunzator. Testul e pozitiv. Premierul va continua sa-si indeplineasca atributiile de serviciu de la distanta", a scris el. Ion Chicu a participat luni, 7 decembrie, la sedinta de…

- Președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat miercuri regimul Dodon ca încearca sa preia abuziv controlul asupra Serviciului de Informații și Securitate printr-un proiect controversat, introdus pe ultima suta de metri pe agenda de mâine a Parlamentului, potrivit Jurnal.md.…

- Presedintele în exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat vineri ca nu va crea blocaje în calea noului presedinte ales Maia Sandu si este gata sa sustina un nou guvern daca actualul va fi demis, dar a avertizat ca plecarea actualului executiv al premierul Ion Chicu ar însemna,…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Igor Dodon a declarat dupa intalnirea cu premierul Ion Chicu și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, ca electoratul de centru-stanga este mai mare in Moldova decat cel de drepata și asta il face sa creada o va invinge in scrutinul din 15 noiembrie. © Sputnik…

- Actualul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și candidata opoziției, Maia Sandu, intra in turul al doilea, in urma scrutinului prezidențial, arata rezultatele unui exit-poll dat publicitații la Chișinau, dupa inchiderea urnelor, transmite publicația Ziarul de Garda din Republica Moldova. Cei…