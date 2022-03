Republica separatistă Osetia de Sud trimite soldați în Ucraina pentru a ajuta Rusia Osetia de Sud, republica separatista din Georgia, a anuntat sambata ca a trimis soldati in Ucraina pentru „a ajuta la apararea Rusiei”, in cea de-a 31-a zi de la invadarea teritoriului ucrainean de catre fortele ruse, informeaza AFP. „Baietii nostri isi vor indeplini cu mandrie datoria militara”, a declarat pe Telegram liderul acestei republici autoproclamate, Anatoli Bibliov. El a afirmat ca soldatii „inteleg perfect ca ei se duc sa apere Rusia, ca ei se duc sa apere de asemenea Osetia”. „Daca fascismul nu va fi zdrobit in teritorii indepartate, el se va manifesta din nou maine aici”, a continuat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

