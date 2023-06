Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova intentioneaza sa simplifice sistemul de taxe, in incercarea de a scoate una dintre cele mai sarace tari din Europa din criza economica provocata de razboiul din Ucraina, a declarat ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, intr-un interviu pentru Bloomberg.

- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN și news.ro.In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili…

- A inceput „Parastasul Piraților Nepomeniți” la Sulina, cea mai vesela comemorare care atrage, pentru doua nopți și trei zile de distracție, sute de oameni. Parastasul Piratilor se tine in Cimitirul Maritim Internațional, pentru ca acolo se afla singurul mormant din Europa al unui pirat recunoscut. …

- Cresterea preturilor la consum, in zona euro, a accelerat usor, la 7% in aprilie, dupa ce in martie a fost de 6,9%, anunta marti Eurostat. Acest procent i-a surprins pe analistii de la Factset si Bloomberg, care mizau pe o stagnare la 6,9%. ”Este vorba despre o invitatie clara adresata BCE de a cntinua…

- Rusia insista de un an de zile ca a rezistat masurilor punitive adoptate de Occident in reactie la invazia sa din Ucraina, citand ca dovada rezistenta rublei, care, dupa ce s-a prabusit in urma ofensivei, s-a apreciat considerabil in timpul verii si toamnei, intarita in special de cresterea preturilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, la care se va discuta despre criza provocata de razboiul din Ucraina și situația din Republica Moldova.

- Razboiul din Ucraina nu a lasat Europa inghețata in acel intuneric anticipat și dorit de Vladimir Putin, dar asta numai fiindca Bruxellesul a ales sa dea dependența de gazul rusesc pe GNL-ul american. Criza energetica este tot acolo, doar furnizorul („stapanul”) ni s-a schimbat. Potrivit datelor recente…

- Ministrul de externe de la Chisinau, Nicul Popescu, cere urgentarea procedurilor europene care ar asigura finantarea interconectarii directe a retelelor electrice din Moldova si Romania, subliniind ca in vremuri de razboi nu mai pot fi aplicate aceleasi proceduri birocratice ca in timp de pace, intrucat…