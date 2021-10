Andrei Spinu, viceprim-ministrul Republicii Moldova, vrea sa inceapa discuțiile cu Romania pentru anularea roamingului . El spune ca sunt ani in care s-a tot promis acest lucru și spera sa devina efectiv din 2022. „Anularea roamingul cu Romania se va intampla in lunile urmatoare. Imediat ce vom avea avizele tuturor instituțiilor, vom avea o discuție și cu partea romana. Am discutat și cu operatorii de telefonie mobila și sper ca pana in luna decembrie sa avem o decizie in acest sens, iar de anul viitor sa putem beneficia de prețuri mai ieftine. Daca reușim asta cu Romania, se deschide calea parteneriatelor…