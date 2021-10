Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Chișinau a venit cu unele precizari dupa ce țara vecina a inclus Republica Moldova in lista țarilor din zona roșie. Astfel, toți cetațenii Republicii Moldova, posesori de pașapoarte biometrice, pot intra in Romania, indiferent de scopul calatoriei, insa pot fi plasați in carantina…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 26 august 2021, Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistența internaționala pentru Republica Moldova constand in 100.000 de teste rapide antigen. "Art.1 - Se aproba acordarea de asistenta internationala pentru…

- Mai mulți politicieni, oameni de arta, foști șefi de stat, demnitari și câțiva membri ai mediului academic, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu și președintele Poloniei, Andrzej Duda, prim-ministra Natalia Gavrilița și spciherul Legislativului, Igor Grosu, au depus flori în aceasta…

- Conducerea Poliției de frontiera, Rosian Vasiloi a transmis un mesaj de felicitare Republicii Moldova cu prilejul implinirii a 30 de ani de la proglamarea independenței. ”La mulți ani Republica Moldova! {{544530}}La mulți ani moldoveni, oriunde va aflați! Astazi, 27 august, Republica Moldova sarbatorește…

- O femeie din Republica Moldova, cautata de autoritati deoarece avea de ispasit o pedeapsa cu inchisoarea pentru trafic de persoane, a fost depistata la controlul de frontiera in PTF Albita. ‘Pe data de 22 august, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Un lot de 26.500 de doze de vaccin AstraZeneca (Vaxzevria) va sosi in Republica Moldova miercuri, 11 august. Serurile reprezinta o donatie din partea Lituaniei, a anuntat astazi Veaceslav Gutu, coordonator al Campaniei nationale de imunizare anti-COVID-19, medic-epidemiolog, in cadrul unei conferinte…

- Republica Moldova a trimis, luni dimineața, 25 de pompieri și patru autospeciale pentru a lupta cu incendiile devastatoare din Grecia. „E prima oara cand o echipa de pompieri, salvatori din țara noastra vor participa la lichidarea consecințelor unor calamitați intr-o alta țara. Astazi Grecia are nevoie…

- Structura noului Guvern anunțata ieri, 3 august, de catre candidata Natalia Gavrilița, și care va fi format din 13 ministere, i-a nemulțumit pe cei din opoziție. Deputatul BECS, Bogdan Țirdea, a comentat situația intr-o postare pe canalul sau de Telegram, menționand ca aceasta decizie „contrazice…