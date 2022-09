Stiri pe aceeasi tema

- Comisia politica externa și integrare europeana a aprobat, astazi, avizul consultativ privind inițierea negocierilor asupra proiectului de Acord intre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR). Acordul privind statutul, privilegiile și imunitațile Comitetului Internațional…

- Panglica Sfantului Gheorghe, interzisa prin lege in Republica Moldova, se vinde la vitrina unui magazin de jucarii din Balți. Lenta asociata cu razboiul Rusiei in Ucraina sta chiar deasupra panglicii tricolore. Imaginile au fost expediate de catre un client al magazinului, care spune ca a insistat ca…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a starnit rasete la salonul internațional de carte Bookfest de la Chișinau cu o replica legata de succesul femeilor in politica, peste Prut, scrie ziare.com. Intrebata de ce femeile din aceasta țara au un succes mai mare in politica și in viața publica, spre…

- Decretul șefului statului, Maia Sandu, privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai organelor afacerilor interne a fost publicat astazi in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, pentru serviciu ireproșabil in organele afacerilor interne, merite in combaterea criminalitații și contribuție…

- „Toate aceste declarații sunt doar pentru a manipula și destabiliza situația din Republica Moldova”. Cu astfel de reacție a venit președinta Maia Sandu, la declarațiile ministrului rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, prin care amenința Republica Moldova ca „in cazul unor eventuale atacuri asupra…

- Decretul de promulgare și Legea cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) au fost publicate in Monitorul Oficial și au intrat in vigoare, comunica Noi.md cu referire la moldpres.md.…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) nu a primit inca autorizatia oficiala de acces la inchisoarea Olenivka din zona controlata de trupele ruse in estul Ucrainei, unde zeci de prizonieri de razboi ucraineni au fost ucisi intr-un bombardament efectuat in circumstante neclare si pentru care…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat azi, la Atena, cu prim-ministrul Republicii Muntenegru, Dritan Abazovic. Șefa statului l-a felicitat pentru numirea recenta in funcție și și-a exprimat interesul pentru cooperarea pe diverse domenii care sa faciliteze apropierea țarilor noastre…