- Kremlinul a calificat vineri drept o "afacere interna a Europei" decizia sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene (UE) de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate la aderarea la UE, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Armata trebuie sa fie dotata cu toate mijloacele ca sa ne poata apara, in cazul unui conflict. De aceea, guvernarea trebuie sa contribuie la acest obiectiv ca sa asiguram lucrurile elementare de care are nevoie armata. Noi nu intenționam sa pornim razboi impotriva cuiva, dar suntem o țara cu neutralitatea…

- Balcanii de Vest au nevoie de un mesaj puternic din partea Uniunii Europene, in contextul dezbaterilor din UE cu privire la acordarea unui statut de candidat pentru Ucraina si Republica Moldova, a anuntat luni sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock. Facand declaratii la Luxemburg inaintea unei reuniuni…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat, sambata, ca tara sa are toate "ingredientele" pentru a indeplini cerintele de aderare la Uniunea Europeana, potrivit Agerpres.El a fost intrebat, in conferinta comuna de presa cu presedintele Senatului, Florin Citu, si presedintele…

- CFR reabiliteaza linia pentru trenurile de marfa care vin din Ucraina Foto: wikipedia.org. Compania CFR va mobiliza, în urmatoarele zile, la Galați echipe de muncitori din Adjud și Buzau, pentru lucrarile la linia ce permite transportul trenurilor de marfa din Ucraina, prin Republica Moldova…

- UPDATE, ora 09:35: Macron a ajuns la intalnirea cu Iohannis de la baza militara “Mihail Kogalniceanu”. Au fost intonate imnurile Franței și Romaniei. Presedintii Romaniei, Klaus Iohannis, si Frantei , Emmanuel Macron, se intalnesc in aceasta dimineata la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu” din judetul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Romania se afla pe primul loc in Europa in ceea ce privește numarul de femei aflate in topul managementului companiilor, insa in Guvernul pe care il conduce are o singura femeie, respectiv Gabriela Firea, care conduce Ministerul Familiei. „Am constatat ca exista…

- Republica Moldova va primi in curand prima tranșa din asistența macrofinanciara de 150 de milioane de euro din partea Uniunii Europene.