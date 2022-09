Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat, luni, vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters. ”In urmatoarele…

- Gazprom nu a participat la licitația pentru livrarea de gaze catre Republica Moldova, pentru care Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) aloca un imprumut de 300 de milioane de euro, a declarat, marți, corespondentului TASS, o sursa din Guvernul Republicii Moldova. "Gazprom nu…

- Republica Moldova a selectat sapte companii pentru a-si asigura gaze de luna viitoare, daca livrarile de la Gazprom vor fi intrerupte, a declarat marti vicepremierul Andrei Spinu, citat de Reuters.

- In cazul in care, de la 1 octombrie, Gazprom va sista livrarile de gaze catre Republica Moldova, republica ar putea primi gaz din Romania, insa regiunea transnistreana va fi alimentata cu gaz doar daca va plati pentru el, a declarat presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei emisiuni…

- Potrivit protocolului semnat cu Gazprom, auditul datoriilor Moldovagaz ar urma sa fie realizat pana la 1 octombrie, lucru imposibil. In aceste condiții, continuarea livrarilor de gaze naturale dupa 1 octombrie ramane la discreția Gazprom. O spune președintele Consiliului de Administrație Moldovagaz,…

- Planul de contingenta propus de Guvern are menirea de a pregati cetatenii pentru scenariul reducerii sau sistarii livrarii gazelor, nu pentru a-i speria, spune vicepremierul Andrei Spinu, potrivit caruia Gazprom a redus sau a sistat complet livrarile de gaze pentru state mult mai bogate decat Republica…

- Republica Moldova ia in calcul reducerea dependentei de gazele rusesti in eventualitatea in care compania energetica Gazprom ar scadea livrarile de gaze, a spus marti vicepremierul moldovean Andrei Spinu, ministru al infrastructurii si al dezvoltarii regionale.

- Gazprom a anunțat ca va reduce din nou livrarile de gaz prin conducta Nord Stream 1 pentru „reparații”, reducand la jumatate fluxul actual, care oricum reprezinta 40% din capacitatea de transport a gazoductului, scrie DW. Anunțul vine in aceeași zi in care Kremlinul declara ca Rusia „nu este interesata”…