- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reiterat dupa ce Comisia Europeana a recomandat inceperea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, ca obiectivul guvernarii de la Chișinau este aderarea RM la UE pana in 2030. „Zi importanta pentru viitorul Moldovei - Comisia Europeana a recomandat…

- Uniunea Europeana a preluat intreținerea economica a Republicii Moldova. O spune analistul Jamestown Foundation, Vladimir Socor, potrivit caruia fara sprijinul financiar al Uniunii Europene, autoritațile de la Chișinau nu ar fi reușit sa faca fața crizelor suprapuse care au lovit țara. Potrivit expertului,…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, intreprinde o vizita de lucru la Bruxelles in scopul de a promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana și de a discuta despre progresele semnificative realizate de țara noastra, a declarat vicepremierul pe pagina sa de Facebook.…

- Parlamentul European a cerut inceperea negocierilor cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeana inainte de finalul acestui an, intr-o rezolutie adoptata astazi cu o larga majoritate. Initiatorul, eurodeputatul PNL Siegfried Muresan, a precizat ca astfel s-a dorit transmiterea unui mesaj…

- Incepind de astazi, in cazul calamitaților, dezastrelor sau altor crize neprevazute, țara noastra va beneficia de ajutor din partea Uniunii Europene. Acest lucru a fost stabilit prin semnarea Acordului prin care Republica Moldova a obținut statutul de stat membru in cadrul Mecanismului de Protecție…

- Republica Moldova trebuie sa realizeze unirea cu Romania, fie inainte sa intre in Uniunea Europeana, fie dupa aceea, considera Vlad Filat, un fost premier al Republicii Moldova. Omul de afaceri Vlad Filat, fost șef al guvernului de la Chișinau, este de parere ca Republica Moldova trebuie sa se uneasca…

- Declarațiile ministrului de Externe Nicu Popescu, in care afirmase ca Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeana fara reintegrarea teritoriala a regiunii transnistrene, au stirnit un val de critici in spațiul public. Mai mulți internauți, dar și experți de la Chișinau intreaba cum este posibil…

- Republica Moldova a aderat la Mecanismul de protecție civila al Uniunii Europene in calitate de stat-membru. Mecanismul este o inițiativa europeana de solidaritate care are drept scop sprijinirea țarilor in situații de criza și dezastre. Mecanismul de Protecție Civila al UE a ajutat Moldova sa faca…