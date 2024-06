Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a avertizat ca Rusia nu se va opri la Ucraina daca va caștiga razboiul și ca in realitate intreaga Europa este amenințata de Vladimir Putin, relateaza Kyiv Independent. El a declarat sambata, in timpul unei intalniri cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca „SUA sunt…

- Razboi in Ucraina, ziua 816. Președintele rus Vladimir Putin vede in amenințarea cu migrația in masa drept o „arma” pentru a diviza și slabi Europa, avertizeaza premierul Estoniei, Kaja Kallas.

- Washingtonul nu este de acord ca presedintele chinez Xi Jinping sa „joace pe doua terenuri”, adica sa consolideze legaturile Chinei atat cu Occidentul cat si cu Rusia, a transmis joi diplomatia americana. China „nu poate avea atat untul cat si banii pentru unt”, a spus in fata presei un purtator de…

- Rusia ar pregati “acte de sabotaj violente” in toata Europa, avertizeaza serviciile de informații occidentale. “Suntem de parere ca riscul unor acte de sabotaj controlate de stat a crescut semnificativ”, a declarat Thomas Haldenwang, seful serviciului de informatii interne al Germaniei. Thomas Haldenwang…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a apreciat vineri ca Rusia reprezinta o "amenintare existentiala" pentru Europa deoarece, daca va avea succes, presedintele rus Vladimir Putin nu se va opri in Ucraina, informeaza EFE.

- O aliata a presedintelui Vladimir Putin a avertizat marti Europa ca a intocmit deja legislatie pentru a raspunde daca active ruse in valoare de aproape 300 de miliarde de dolari vor fi confiscate de Occident si utilizate pentru a ajuta Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Vladimir Putin „nu se va mulțumi cu Ucraina” in cazul in care ar ieși invingator in razboiul pe care il poarta impotriva acestei țari, a avertizat președintele lituanian Gitanas Nauseda.