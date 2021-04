Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va procura 400.000 doze de vaccin CoronaVac, produs de SINOVAC, impotriva COVID-19. Decizia a fost anunțata cu puțin timp in urma de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

- Responsabili ai Ministerului Sanatatii de la Chisinau au declarat joi ca verifica informatiile potrivit carora sefi de raioane, primari si rude ale acestora s-au imunizat in mod preferential cu vaccinuri impotriva COVID-19, destinate de fapt lucratorilor din domeniul sanatatii si persoanelor extrem…

- In contextul creșterii alarmante a numarului de cazuri de infecție cu COVID-19 in Republica Moldova, Grupul Național de Comunicare COVID-19, Ministerul Sanatații, Muncii și Protectiei Sociale, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova continua campania naționala de informare…

- Alte 994 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit sursei citate, din numarul total de cazuri, 3 sunt de import (2 - Ucraina, 1 - Romania). Astfel, bilanțul…

- Primele loturi de vaccin impotriva Covid-19 vor ajunge in Republica Moldova in a doua jumatate a lunii februarie. Este vorba despre 24.570 doze de vaccin Pfizer/BioNTech și de la 156.000 la 264.000 doze produse de Oxford/AstraZeneca. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a recepționat confirmarea…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Republica Moldova la mijlocul lunii februarie in cadrul programului COVAX pentru a asigura accesul echitabil la vaccinurile anticoronavirus pentru tarile sarace, a informat intr-un comunicat de presa Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Republica Moldova la mijlocul lunii februarie in cadrul programului COVAX pentru a asigura accesul echitabil la vaccinurile anticoronavirus pentru tarile sarace, a informat intr-un comunicat de presa Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Republica Moldova la mijlocul lunii februarie in cadrul programului COVAX pentru a asigura accesul echitabil la vaccinurile anticoronavirus pentru tarile sarace, a informat intr-un comunicat de presa Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei…