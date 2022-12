Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru anul 2023 al Ministerului Apararii din Republica Moldova va fi majorat cu 649,9 milioane de lei moldovenesti (31,5 milioane de euro), iar cheltuielile pe sectorul „Aparare Nationala” vor creste cu circa 68,2% comparativ cu anul 2022, ajungand la 1,5 miliarde de lei moldovenesti (73,9…

- Bugetul pentru anul 2023 al Ministerului Apararii din Republica Moldova va fi majorat cu 649,9 milioane de lei moldovenesti (31,5 milioane de euro), iar cheltuielile pe sectorul "Aparare Nationala" vor creste cu circa 68,2% comparativ cu anul 2022, ajungand la 1,5 miliarde de lei moldovenesti (73,9…

- Romania va continua sa aduca o contribuție substanțiala la apararea colectiva a NATO, spune Klaus Iohannis, in timpul unei declarații comuna cu Jens Stoltenberg. El cere o susținere sporita a Alianței atat pentru Ucraina, cat și pentru Republica Moldova,

- Peste 1.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si aproximativ 120 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, vor participa…

- In 2023 alocarile pentru Republica Moldova și Ucraina in bugetul Uniunii Europene vor crește. Despre aceasta a anunțat europarlamentarul roman, Siegfried Mureșan, transmite jurnal.md. „Negocieri cu succes: am crescut alocarile pentru Republica Moldova in Bugetul UE 2023 Pornind de la propunerea Grupului…

- Republica Moldova este noua ținta a agresiunii rusești. De aceasta parere este fostul diplomat britanic John Dobson, care a fost membru al oficiului fostului premier al Regatului Unit John Major. Intr-un articol publicat de acesta pe Sunday Guardian Live, Dobson scrie despre eforturile Rusiei de…

- Armata va primi mai mulți bani, din 2023. La ce procent din PIB va crește bugetul Armata va primi mai mulți bani, din 2023. La ce procent din PIB va crește bugetul Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca bugetul Armatei Romaniei va fi majorat de la anul, ajungand la 2,5 % din PIB. Anunțul șefului statului…

- Romanii incep sa fie mult mai atenti si prudenti in ceea ce priveste alte tipuri de cheltuieli care pot afecta bugetul familiei, de exemplu cu vacante sau iesiri in oras. 2 din 3 romani isi urmaresc bugetul si tin evidenta veniturilor si cheltuielilor, iar cei varstnici sunt mai atenti decat cei tineri,…