Republica Moldova va avea o politica externa activa bazata pe interesele sale nationale, a declarat presedintele Maia Sandu intr-un interviu aparut in editia de luni a ziarului rusesc Kommersant, citat de Infotag si Radio Chisinau.



Intrebata despre factorul geopolitic in politica externa a Chisinaului, Sandu a spus ca "lupta geopolitica are loc indiferent de dorintele Republicii Moldova".



"Vrem sa avem relatii bune atat cu Occidentul, cat si cu Estul. Ne vom ghida dupa interesele noastre in aceste relatii. Mai mult, vreau sa spun ca pentru noi relatiile cu UE sunt fundamentale:…