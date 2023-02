Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei reprezentanți ai formațiunilor politice social democrate au abordat o serie de teme de discuție ce au vizat situația social-politica din Republica Moldova, prețurile și tarifele in creștere, inflația care afecteaza grav veniturile populației, impactul razboiului declanșat de Federația Rusa…

- Deputatul ucrainean Alexei Goncearenko i-a mulțumit Republicii Moldova in plenul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei pentru sprijinul oferit Ucrainei și refugiaților din țara vecina. „Vreau sa mulțumesc Moldovei. Mulțumesc pentru suportul pe care Ucraina și ucrainenii l-au primit in timpul acestui…

- 40 de burse, pentru diferite cicluri de studii, vor fi acordate anual de Republica Moldova și Ucraina, in baza Acordului semnat intre cele doua state privind cooperarea in domeniul invațamantului superior. Documentul a fost aprobat, astazi, 18 ianuarie, in cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, se…

- Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat este nemulțumit de cum actualul guvern implementeaza politicile UE. ”Republica Moldova tot inainte, in trecut Raportul de lucru al Comisiei Europene prezentat de catre mass-media a relevat faptul ca, R.Moldova este pe ultimul loc la implementarea politicilor…

- Astazi, 1 ianuarie, a intrat in vigoare Acordul in domeniul securitatii sociale dintre Republica Moldova si Republica Elena, semnat la Chișinau, pe 8 septembrie 2021, de catre ministrul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Marcel Spatari și Ministrul de Externe al Greciei, Nikos Dendias. …

Acordul in domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova și Republica Elena, semnat la Chișinau, pe 8 septembrie 2021, de catre ministrul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Marcel Spatari, și ministrul de Externe al Greciei, Nikos Dendias.

- Proiectul de lege pentru eliminarea regimului duty-free pe teritoriul Republicii Moldova a fost aprobat in cea de-a doua lectura. Astfel, comercializarea marfurilor in unitațile comerciale din zonele vamale va fi impozitata, reieșind din principiul echitații fiscale pentru toți antreprenorii din Republica…