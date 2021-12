Stiri pe aceeasi tema

- La summitul de miercuri al Parteneriatului Estic, liderii Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova au facut lobby pentru inceperea negocierilor de aderare a tarilor lor la Uniunea Europeana, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut cu acest prilej si intalniri separate…

- Uniunea Europeana a aprobat joi un sprijin financiar pentru consolidarea apararii Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova, dar decizia nu prevede nicio furnizare de armament, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Acest ajutor survine in urma solicitarilor din partea tarilor beneficiare…

- In cadrul vizitei oficiale la Bruxelles, premierul Natalia Gavrilița, in comun cu prim-ministrul Georgiei și cel al Ucrainei, au avut o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, transmite MOLDPRES cu referire la Directia comunicare și protocol a Guvernului. Șefii de guverne…

