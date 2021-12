Republica Moldova trimite la Moscova un nou ambasador. Cine este Lilian Darii

Diplomatul Lilian Darii va fi urmatorul ambasadorul al Republicii Moldova la Moscova, potrivit cotidianului rus Kommersant, care citeaza surse diplomatice de la Moscova. Rușii și-au dat acordul inca de pe 25 noiembrie ca Lilian Darii sa fie trimis la Moscova in calitate de ambasador. Postul de ambasador al Republicii Moldova in Federația Rusa s-a eliberat in luna august, dupa un scandal sexual in care a fost implicat fostul ambasador Vladimir Golovatiuc. Acesta ar fi agresat o angajata a ambasadei, dupa ce a chemat-o la el in apartament. Golovatiuc a fost implicat in mai multe incidente in mai…