In Uniunea Europeana exista un potential enorm de sprijin pentru Republica Moldova, insa acesta nu a fost valorificat in ultimii ani de catre clasa politica de la Chisinau din cauza coruptiei, a declarat miercuri presedintele Maia Sandu, dupa vizita oficiala efectuata luni si marti la Bruxelles, anuntand ca toate fondurile UE vor fi deblocate pentru Republica Moldova atunci cand la Chisinau va fi o guvernare stabila, potrivit portalului Deschide.md. 'Republica Moldova are o deschidere enorma in UE. In UE exista un potential enorm ca sa fim ajutati, un potential ratat in ultimii ani de conducerea…