Republica Moldova, temă de discuție la întâlnirea miniștrilor de externe din G7 Preocuparile legate de securitatea alimentara vor domina reuniunea anuala a ministrilor de externe din G7, grupul celor mai industrializate state, care se intalnesc vineri in Germania, in contextul in care razboiul dintre Rusia si Ucraina ameninta sa destabilizeze si Republica Moldova. La reuniunea din statiunea Weissenhaus de la Marea Baltica participa si sefii diplomatiilor din Ucraina si R.Moldova, colegii lor din cele mai dezvoltate state occidentale urmand sa-si reafirme sprijinul fata de cele doua tari exsovietice, informeaza Reuters. Discutiile vor fi dominate de Ucraina si problema gestionarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Vladimir Putin se pregatește sa celebreze, luni, victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, acțiunile lui in Ucraina ”fac de rușine Rusia și sacrificiile istorice ale poporului rus”, au subliniat, duminica, țarile G7 intr-un comunicat comun, transmite AFP și BFMTV. In cadrul unei…

- Reuniune G7 in Ziua Victoriei. Liderii marilor puteri din grupul G7 vor avea duminica o reuniune virtuala consacrata razboiului din Ucraina la care va participa de asemenea si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Informația vine de la o purtatoare de cuvant a cancelarului german Olaf Scholz, potrivit…

- Liderii G7, grupul celor mai industrializate țari, se vor reuni duminica in format online, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina. La reuniune, va fi prezent si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat vineri un purtator de cuvant al guvernului german, relateaza The Guardian. „8 mai…

- Rușii continua sa insiste și afirma deja câteva zile la rând ca Europa trebuie sa plateasca în ruble factura pentru livrarea gazelor naturale. În context, marți, 29 martie, purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat ca „Rusia nu va furniza…

- Presedintele american Joe Biden, a anuntat, vineri, noi sanctiuni impuse Rusiei. Liderul SUA a declarat ca Rusiei ii va fi revocat statutul de “Natiunea cea mai favorizata”, afectand astfel relatiile comerciale cu alte state, ct noi nume ale oligarhilor rusi vor fi adaugate pe lista de sanctiuni si…

- Hayashi a dorit sa reafirme cooperarea Japoniei cu ceilalti parteneri ai sai pentru a ”imbunatati situatia”, relateaza DPA.El a calificat invazia Rusiei in Ucraina drept ”o incercare unilaterala de a schimba statu-quo-ul prin forta”.Ministrul japonez de externe a calificat actiunile Rusiei drept ”absolut…

- Rusia este atacata prin toate mijloacele. Sancțiuni, atacuri ale hackerilor, dar și revolte, insa situația ar putea fi mai grava. Ministrii de externe din Grupul celor sapte (G7), principalele economii democratice, se vor reuni online duminica intr-o sesiune de urgenta pe tema crizei ucrainene, a declarat…

- Miniștrii de Externe din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite și-au exprimat sambata ingrijorarea majora in legatura cu concentrarea de forțe militare de-a lungul graniței Ucrainei și au transmis Rusiei un mesaj dur.