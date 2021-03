Liderul prorus al Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, i-a transmis luni seara presedintelui Maia Sandu ca 'socialistii vor face uz de toate caile constitutionale, legale si politice pentru a nu admite alegeri anticipate parlamentare in plina pandemie', relateaza Ziarul de Garda din Chisinau. 'In timp ce tara are nevoie urgent de un vaccin salvator si de investirea unui guvern anticriza, seful statului cere ultimativ alegeri anticipate', a afirmat Dodon, dupa ce Maia Sandu a anuntat anterior ca va sesiza Curtea Constitutionala pentru a fi constatate…