Pe masura se ce apropie data desfașurarii referendumului constituțional privind modificarea Constituției Republicii Moldova in vederea integrarii europene, se intețesc atacurile și se amplifica dezinformarea indreptate impotriva inițiativei menționate. De fapt, oponenții integrarii europene contesta oportunitatea desfașurarii referendumului, in special, organizarea acestuia in aceeași zi cu alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Respectiv, problema oportunitații este una de interes electoral pentru principalele forțe politice, conform stiripesurse.md.