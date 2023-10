Republica Moldova iși exprima disponibilitatea de a cumpara gaze de la Gazprom, dar la un preț avantajos și fara condiții politice pentru Chișinau, a declarat ministrul moldovean al energiei, Victor Parlicov.

"In acest moment nu am renuntat complet la ideea ca nu vom cumpara niciodata gaze de la Gazprom pentru malul drept. Dar acum avem de ales. Și daca ni se ofera un preț bun și daca acest preț nu este asociat cu niciun fel de condiții politice, riscuri politice in relațiile cu UE, atunci acest lucru este posibil" - a spus Parlicov, intr-un interviu pentru publicația moldoveneasca NewsMaker…