- Sunt proteste masive la Chișinau. Mai mulți oameni au ieșit in strada, fiind nemulțumiți de anumite proiecte legislative.Pe agenda ședinței din Parlament se regasesc mai multe subiecte care au provocat mai multe confruntari politice. Este vorba de proiectul politcii bugetar-fiscale și vamale pentru…

- Planul socialistilor de a trece Serviciul de Informatii al Republicii Moldova (SIS) din subordinea presedintelui in cea a legislativului, plus alte cateva proiecte legislative controversate precum acordarea unui statut special limbii ruse si anularea legii antipropaganda au provocat joi un blocaj…

- Deputatul socialist Vasile Bolea afirma ca Maia Sandu in calitatea sa de presedinte al Republicii Moldova si comandat suprem al fortelor armate ar putea utiliza instrumentele si institutiile pe care le are in subordonare pentru a aduce destabilizarea in regiune. Declaratiile au fost facute drept argument…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat un protest pentru ziua de joi, 3 decembrie, ora 10.00, in fata Parlamentului, dupa ce socialistii lui Igor Dodon au inregistrat un proiect de lege prin care vor sa transfere Serviciul de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea Parlamentului.…

- Deputații Partidului Socialiștilor vin cu inițiativa ca Serviciul de Informații și Securitate sa revina in subordinea Parlamentului, dupa ce in 2019, instituția a fost trecuta in subordinea președintelui țarii. Autorii motiveaza prin faptul ca Republica Moldova este o țara parlamentara, fiind necesara…

- CHIȘINAU, 12 oct - Sputnik. Proprietați estimate la peste 160 milioane de lei urmeaza a fi puse sub sechestru de catre autoritațile din Romania, Franța și Elveția. Asta dupa ce Procuratura a administrat probe suplimentare și a convins magistrații ca anume Vladimir Plahotniuc este beneficiarul efectiv…

- Polițistul rapit de forțele transnistrene este acuzat de spionaj in favoarea Republicii Moldova. Cel puțin asta se arata intr-un comunicat plasat de Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinau.